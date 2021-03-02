Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'den La Liga itirafı!

Fenerbahçe'nin Başakşehir'den kadrosuna kattığını İrfan Can Kahveci medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Kahveci," Hayalimdeki takımda şampiyon olmak benim için büyük bir gurur olur. İnşallah buradan Avrupa'ya gideceğim. Bunu da Mesut ağabeyin sayesinde yapacağım."dedi.

İrfan Can'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum! Benim yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir, Fenerbahçe'de olduğum için söylemiyorum. Ben her zaman Fenerbahçeliydim."

"Mesut Özil ağabey dünyanın en futbolcularından biri, biriydi! Mesut ağabeyden ne kaparsam benim için kar. İnşallah Fenerbahçe'den Avrupa'ya gideceğim, bunu da Mesut ağabeyin katkıları ile yapabilirim. Benim futbol hayatımda şanslı olduğum konular var. Hep izlediğim oyuncularla beraber oynama fırsatım oldu. Mesut abi dünyanın en iyi futbolcularından biri. Ondan öğreneceğim çok şey var. İdollerimden biriydi."

"Ben transfer sürecinde hiç konuşmadım, açıklama yapmadım. Başakşehir'in menfaatleri ve benim isteğim neyse onu yaptık. Sonucunda da Fenerbahçe'ye geldik. Emre abi, benim gelişimimde en önemli rol oynayan oyunculardan biriydi."

"İki sene üst üste şampiyon olmak isterim. Fenerbahçe'de bunu bu sene yapabileceğimizi de düşünüyorum. Ben de hayalimdeki takımda şampiyonluk yaşamak istiyorum."

"Fenerbahçe çok büyük bir camia ve bu büyük camiayı dışarıdan karıştırmak isteyenler de olabilir. Bu algılara kapılmamalıyız."

"Benim için bir önemi yok! Efsane çubuklu ile sahada olabilmek benim için yeterli."

"La Liga'yı kendime daha uygun görüyorum. Ancak her ülkede her ligde forma giyebilirim."

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