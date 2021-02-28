28 Şubat 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Caner Erkin'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası galibiyet paylaşımı!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Trabzonspor maçının kafilesine alınmayan tecrübeli futbolcu Caner Erkin, sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı maçın ardından sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas'ın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Kanarya'da dev maç öncesi kadro dışı bırakılan ve Trabzon'a götürülmeyen Caner Erkin, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takım arkadaşlarını tebrik etti. Tecrübeli sol bek, paylaşımına "Bravo takım" notunu düştü.
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