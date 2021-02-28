28 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Caner Erkin'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası galibiyet paylaşımı!

Caner Erkin'den galibiyet paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'de 'in 27. haftasında oynanan maçının kafilesine alınmayan tecrübeli futbolcu , sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı maçın ardından sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı.

'in 27. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta ile , 'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Yunan futbolcusu 'ın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

'da dev maç öncesi kadro dışı bırakılan ve 'a götürülmeyen , mücadelenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takım arkadaşlarını tebrik etti. Tecrübeli sol bek, paylaşımına "Bravo takım" notunu düştü.


Dev maçta kazanan Fenerbahçe! haberin devamı

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