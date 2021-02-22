22 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ahmet Çakar: Sen sahaya bak Erol Bulut

Ahmet Çakar: Sen sahaya bak Erol Bulut
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.02.2021

Sabah gazetesi yazarı , - maçının ardından çarpıcı ifadelerde bulundu. Çakar, "Erol Bulut, daha golcün belli değil. Thiam ile başlıyorsun, çıkartıyorsun 'yı alamıyorsun. Sonra 'yı çıkartıp Samatta'yı alıyorsun, en sonunda da Cisse ile sözüm ona yığınak yapıyorsun. Bu takımı hazırlayamamışsın." dedi. ()

Maçın başlamasına yarım saat kala televizyonda Erol Bulut, moderatör Güntekin Onay'dan sözüm ona hesap soruyor. Neymiş efendim, geçen hafta Ademi ile ilgili söylediği sözlerde neyi kast etmiş! Sana ne Erol! Kafanı bunlara, konsantrasyonunu böyle işlere harcayacağına takımını yönet. Liderin belki 3 puan gerisindesin ama haftalardır oynattığın futbol rezalet. Daha golcün belli değil. Thiam ile başlıyorsun, çıkartıyorsun 'yı alamıyorsun. Sonra 'yı çıkartıp Samatta'yı alıyorsun, en sonunda da Cisse ile sözüm ona yığınak yapıyorsun. Bu takımı hazırlayamamışsın. Zaten haftalardır kazansan bile takımın iyi oynamıyor. Üstelik sen nasıl hocasın, rakibin en hızlı adamı belli ki Halil, kornerde daha 9. dakikada rakibin en hızlı adamına bire bir yakalanmak var mı? Plaj futbolunda bile teknik direktörler daha korner atılmadan riskli durumu fark eder, oyuncuları bağırarak uyarırlar. Daha 9. dakikada acemice gol yediler. Zaten 'faul yapıp atılayım mı, atılmayayım mı' diye düşünürken Göztepeli Halil uçtu gitti. Maça bakın, 'nin 'ah-oh' dedirtecek kaç pozisyonu var? Bence yok. Ama 'nin en az 1-2 tane daha çok önemli gol pozisyonu var. Eee, şimdi istediğin oyuncuyu aldılar, yönetim fedakârlık yaptı ama sen sahada ne oyuncular üzerinde hakimiyet ne de taktik disiplini sağlayabildin. Puan farkı 3 ama aslında ikili averaj G.Saray'da olduğu için dört. Peki bak bakalım 3 büyüğün oynadığı futbola, en kötü hanginiz? Sonuçta hiç beklenmeyen bir mağlubiyet F.Bahçe'yi hem puan hem de inanç açısından büyük sıkıntıya soktu. Hem Ünal Karaman hocayı kutluyoruz hem de ufak tefek bazı hatalarına rağmen olabildiğince objektif maç yönetmeye çalışan hakem Hüseyin Göçek'i. (Sabah)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kadıköy yol geçen hanına döndü "Kadıköy yol geçen hanına döndü"
F.Bahçe'ye sert eleştiri! Bu takım Erol Bulut'la... F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Bu takım Erol Bulut'la..."
Canlı yayında F.Bahçe'nin yeni forvetini açıkladı! Canlı yayında F.Bahçe'nin yeni forvetini açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör