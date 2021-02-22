22 Şubat 2021, Pazartesi
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Ahmet Çakar: Sen sahaya bak Erol Bulut
Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından çarpıcı ifadelerde bulundu. Çakar, "Erol Bulut, daha golcün belli değil. Thiam ile başlıyorsun, çıkartıyorsun Samatta'yı alamıyorsun. Sonra Valencia'yı çıkartıp Samatta'yı alıyorsun, en sonunda da Cisse ile sözüm ona yığınak yapıyorsun. Bu takımı hazırlayamamışsın." dedi. (FB spor haberleri)
Maçın başlamasına yarım saat kala televizyonda Erol Bulut, moderatör Güntekin Onay'dan sözüm ona hesap soruyor. Neymiş efendim, geçen hafta Ademi ile ilgili söylediği sözlerde neyi kast etmiş! Sana ne Erol! Kafanı bunlara, konsantrasyonunu böyle işlere harcayacağına takımını yönet. Liderin belki 3 puan gerisindesin ama haftalardır oynattığın futbol rezalet. Daha golcün belli değil. Thiam ile başlıyorsun, çıkartıyorsun Samatta'yı alamıyorsun. Sonra Valencia'yı çıkartıp Samatta'yı alıyorsun, en sonunda da Cisse ile sözüm ona yığınak yapıyorsun. Bu takımı hazırlayamamışsın. Zaten haftalardır kazansan bile takımın iyi oynamıyor. Üstelik sen nasıl hocasın, rakibin en hızlı adamı belli ki Halil, kornerde daha 9. dakikada rakibin en hızlı adamına bire bir yakalanmak var mı? Plaj futbolunda bile teknik direktörler daha korner atılmadan riskli durumu fark eder, oyuncuları bağırarak uyarırlar. Daha 9. dakikada acemice gol yediler. Zaten Altay 'faul yapıp atılayım mı, atılmayayım mı' diye düşünürken Göztepeli Halil uçtu gitti. Maça bakın, Fenerbahçe'nin 'ah-oh' dedirtecek kaç pozisyonu var? Bence yok. Ama Göztepe'nin en az 1-2 tane daha çok önemli gol pozisyonu var. Eee, şimdi istediğin oyuncuyu aldılar, yönetim fedakârlık yaptı ama sen sahada ne oyuncular üzerinde hakimiyet ne de taktik disiplini sağlayabildin. Puan farkı 3 ama aslında ikili averaj G.Saray'da olduğu için dört. Peki bak bakalım 3 büyüğün oynadığı futbola, en kötü hanginiz? Sonuçta hiç beklenmeyen bir mağlubiyet F.Bahçe'yi hem puan hem de inanç açısından büyük sıkıntıya soktu. Hem Ünal Karaman hocayı kutluyoruz hem de ufak tefek bazı hatalarına rağmen olabildiğince objektif maç yönetmeye çalışan hakem Hüseyin Göçek'i. (Sabah)
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