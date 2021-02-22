Fenerbahçe'de Mame Thiam durdu

Fenerbahçe'de son dört maçta 4 gole katkı yapan (3 gol / 1 asist) Mame Thiam da dün etkisiz kaldı. Senegalli oyuncu oyunda kaldığı sürede günündeki Göztepe defansını aşmayı başaramadı.

Fenerbahçe'de son dört maçta 4 gole katkı yapan (3 gol / 1 asist) Mame Thiam da dün etkisiz kaldı. Senegalli oyuncu oyunda kaldığı sürede günündeki Göztepe defansını aşmayı başaramadı. Thiam 55'te yerine Pelkas'a bıraktı. O da Caner gibi oyundan alınmasını şaşkınlıkla karşıladı.

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