22 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mame Thiam durdu

Mame Thiam durdu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

Fenerbahçe'de son dört maçta 4 gole katkı yapan (3 gol / 1 asist) Mame Thiam da dün etkisiz kaldı. Senegalli oyuncu oyunda kaldığı sürede günündeki Göztepe defansını aşmayı başaramadı.

Fenerbahçe'de son dört maçta 4 gole katkı yapan (3 gol / 1 asist) Mame Thiam da dün etkisiz kaldı. Senegalli oyuncu oyunda kaldığı sürede günündeki Göztepe defansını aşmayı başaramadı. Thiam 55'te yerine Pelkas'a bıraktı. O da Caner gibi oyundan alınmasını şaşkınlıkla karşıladı.

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