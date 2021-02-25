25 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Cisse’den emeklilik açıklaması: Bırakmaya hazırım

Cisse’den flaş sözler: Bırakmaya hazırım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

Ülkesi Senegal'de bir youtube kanalına konuşan Fenerbahçe'nin 35'lik golcüsü , "Kendimle gurur duyuyorum. Kariyerimi noktalamaya da hazırım" diyerek şaşırttı.

Ülkesi Senegal'de bir youtube kanalına konuşan Fenerbahçe'nin 35'lik golcüsü , birçok konu hakkında yorum yaptı. İşte tecrübeli futbolcunun öne çıkan sözleri: "35 yaşımda Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım. Hangi Afrikalı futbolcu 35 yaşına geldiğinde F.Bahçe gibi bir takımla sözleşme imzalayabildi? Fenerbahçe, Türkiye'nin 'i ve 30 milyondan fazla taraftarımız var. Kendimle gurur duyuyorum. Kariyerimi noktalamaya da hazırım.
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