25 Şubat 2021, Perşembe
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Fenerbahçeli Cisse’den emeklilik açıklaması: Bırakmaya hazırım
Ülkesi Senegal'de bir youtube kanalına konuşan Fenerbahçe'nin 35'lik golcüsü Papiss Cisse, "Kendimle gurur duyuyorum. Kariyerimi noktalamaya da hazırım" diyerek şaşırttı.
Ülkesi Senegal'de bir youtube kanalına konuşan Fenerbahçe'nin 35'lik golcüsü Papiss Cisse, birçok konu hakkında yorum yaptı. İşte tecrübeli futbolcunun öne çıkan sözleri: "35 yaşımda Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım. Hangi Afrikalı futbolcu 35 yaşına geldiğinde F.Bahçe gibi bir takımla sözleşme imzalayabildi? Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i ve 30 milyondan fazla taraftarımız var. Kendimle gurur duyuyorum. Kariyerimi noktalamaya da hazırım.
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