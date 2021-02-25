25 Şubat 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Samatta’ya tam destek
Bu sezon beklentilerin altında kalan diğer bir isim olan Mbawana Samatta'ya tam destek... Teknik direktör Erol Bulut, Trabzonspor karşısında 11'de oynatmayı planladığı Tanzanyalı golcüyle sık sık motivasyon konuşmaları yapıyor.
Bu sezon beklentilerin altında kalan diğer bir isim olan Mbawana Samatta'ya tam destek... Teknik direktör Erol Bulut, Trabzonspor karşısında 11'de oynatmayı planladığı Tanzanyalı golcüyle sık sık motivasyon konuşmaları yapıyor. Bulut, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Gol yollarında sorunu çözecek kapasitede bir oyuncusun. Sana güveniyorum" ifadelerini kullandı. Samatta'nın da büyük bir hırsla maça hazırlandığı ve atacağı gollerle takımı galibiyete taşıyıp klasını göstermek istediği gelen haberler arasında.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?