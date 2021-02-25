25 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Samatta’ya tam destek

Samatta’ya tam destek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

Bu sezon beklentilerin altında kalan diğer bir isim olan Mbawana Samatta'ya tam destek... Teknik direktör , karşısında 11'de oynatmayı planladığı Tanzanyalı golcüyle sık sık motivasyon konuşmaları yapıyor.

Bu sezon beklentilerin altında kalan diğer bir isim olan Mbawana Samatta'ya tam destek... Teknik direktör , karşısında 11'de oynatmayı planladığı Tanzanyalı golcüyle sık sık motivasyon konuşmaları yapıyor. Bulut, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Gol yollarında sorunu çözecek kapasitede bir oyuncusun. Sana güveniyorum" ifadelerini kullandı. Samatta'nın da büyük bir hırsla maça hazırlandığı ve atacağı gollerle takımı galibiyete taşıyıp klasını göstermek istediği gelen haberler arasında.
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