Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo Trabzonspor maçına yetişecek

Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin tedavileri devam ediyor. Durumları her geçen gün iyiye giden ikili önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacak. İdman performanslarına göre Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilecek.

Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin tedavileri devam ediyor. Durumları her geçen gün iyiye giden ikili önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacak. İdman performanslarına göre Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilecek.

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