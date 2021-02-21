21 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo Trabzonspor maçına yetişecek

İrfan ve Gustavo Trabzon’a
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

ve İrfan Can Kahveci'nin tedavileri devam ediyor. Durumları her geçen gün iyiye giden ikili önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacak. İdman performanslarına göre maçının kadrosuna dahil edilecek.

ve İrfan Can Kahveci'nin tedavileri devam ediyor. Durumları her geçen gün iyiye giden ikili önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacak. İdman performanslarına göre maçının kadrosuna dahil edilecek.

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