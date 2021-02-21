21 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a yakın takip!

Altay'a yakın takip!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

Bu sezonki performansıyla göz dolduran Altay Bayındır'ı Göztepe maçında birçok scout takibe alacak. Tottenham'ın genç kaleciyle ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

Bu sezonki performansıyla göz dolduran Altay Bayındır'ı Göztepe maçında birçok scout takibe alacak. Tottenham'ın genç kaleciyle ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor. Altay'ın kalecilik kariyeri ise tesadüfen başlamış. Genç file bekçisi, "Bir gün antrenmana kaleci gelmedi, hocamız da boyumdan dolayı 'Altay geç kaleye' dedi. Açıkçası biraz isteksiz bir şekilde geçtim. Atla, zıpla, kurtarış hoşuma gitti. Sonra annemle konuştum, 'oğlum kaleye geç, çok yıpranma' dedi." diye konuştu.

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