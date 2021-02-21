Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a yakın takip!

Bu sezonki performansıyla göz dolduran Altay Bayındır'ı Göztepe maçında birçok scout takibe alacak. Tottenham'ın genç kaleciyle ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

Bu sezonki performansıyla göz dolduran Altay Bayındır'ı Göztepe maçında birçok scout takibe alacak. Tottenham'ın genç kaleciyle ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor. Altay'ın kalecilik kariyeri ise tesadüfen başlamış. Genç file bekçisi, "Bir gün antrenmana kaleci gelmedi, hocamız da boyumdan dolayı 'Altay geç kaleye' dedi. Açıkçası biraz isteksiz bir şekilde geçtim. Atla, zıpla, kurtarış hoşuma gitti. Sonra annemle konuştum, 'oğlum kaleye geç, çok yıpranma' dedi." diye konuştu.

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