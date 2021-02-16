16 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de istikrarın adın Valencia

İstikrarın adın Valencia
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

Karagümrük maçında bu sezon ligdeki 4. golünü atan , takıma katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Karagümrük maçında bu sezon ligdeki 4. golünü atan , takıma katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi. Ekvadorlu yıldız, "Gol attığım zaman daha çok seviniyorum. Çünkü takımın kazanmasına yardımcı oluyorum. Sezon sonuna böyle devam etmeliyiz" diye konuştu. 31 yaşındaki oyuncunun başarılı grafiği ve istikrarlı performansı, teknik heyeti de sevindiriyor.
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