21 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Göztepe maçı öncesi taraftardan Kadıköy'ün zemini eleştirisi!

Taraftardan zemin eleştirisi! Mesut Özil geliyor...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi ağırladığı maçın öncesinde, sarı lacivertli taraftarlar Kadıköy'ün zeminini eleştirdi. Mesut Özil'in ilk 11'de forma giyeceği maçta taraftarlar, "Onu bu zeminde oynatmak Fenerbahçe'ye yakışmıyor" ifadelerinde bulundu.

Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçta zemini büyük tepki topladı. Bir süredir İstanbul'da soğuk hava ve kar yağışının etkisini göstermesi, Kadıköy Ülker Stadyumu'ndaki zemini olumsuz etkiledi. Sahada yer yer buzlanmalar dikkat çekti ve sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan zeminin son halini eleştirdi.

Son dakika: Fenerbahçe Göztepe maçının 11'leri belli oldu!

"MESUT ÖZİL'İ BU ZEMİNDE OYNATMAK..."

Sarı-lacivertli taraftarlar, " yıldızı Mesut Özil'i transfer edip bu zeminde oynatmak Fenerbahçe'ye yakışmıyor" gibi söylemlerle tepki gösterdi.

İşte Göztepe maçı öncesi Kadıköy'deki saha zemini...


(Fotoğraf: beIN Sports)

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