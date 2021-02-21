Fenerbahçe Göztepe maçı öncesi taraftardan Kadıköy'ün zemini eleştirisi!

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi ağırladığı maçın öncesinde, sarı lacivertli taraftarlar Kadıköy'ün zeminini eleştirdi. Mesut Özil'in ilk 11'de forma giyeceği maçta taraftarlar, "Onu bu zeminde oynatmak Fenerbahçe'ye yakışmıyor" ifadelerinde bulundu.

Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçta zemini büyük tepki topladı. Bir süredir İstanbul'da soğuk hava ve kar yağışının etkisini göstermesi, Kadıköy Ülker Stadyumu'ndaki zemini olumsuz etkiledi. Sahada yer yer buzlanmalar dikkat çekti ve sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan zeminin son halini eleştirdi.

"MESUT ÖZİL'İ BU ZEMİNDE OYNATMAK..."

Sarı-lacivertli taraftarlar, "Dünya yıldızı Mesut Özil'i transfer edip bu zeminde oynatmak Fenerbahçe'ye yakışmıyor" gibi söylemlerle tepki gösterdi.

İşte Göztepe maçı öncesi Kadıköy'deki saha zemini...



(Fotoğraf: beIN Sports)

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