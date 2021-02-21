21 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Göztepe | CANLI

Fenerbahçe - Göztepe | CANLI
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Göztepe maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Fenerbahçe-Göztepe kozlarını paylaşıyor.Fenerbahçe-Göztepe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Göztepe maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.



FENERBAHÇE - GÖZTEPE 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Thiam, Mesut, Osayi

Göztepe: , Murat, Alpaslan, , , , Soner, , , Cherif, Jahovic

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem düdük çaldı. Göçek'in yardımcılıklarını ise ile üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü , ligin 25'inci haftasında oynadıkları maçının 11'ine göre kadroda değişiklik yapmadı. Bulut, sahaya şu 11'le çıktı: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi-Samuel, Mesut, Thiam.

SARI LACİVERTLİ EKİPTE 5 EKSİK

Sarı lacivertli ekipte Göztepe maçı öncesinde 5 eksik oyuncu yer alıyor. Sakatlıkları bulunan , , ve Gustavo'nun yanı sıra kart cezası bulunan Lemos, Göztepe maçında takımını yalnız bıraktı.

PELKAS YEDEKLER ARASINDA

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, Göztepe maçında yedek soyundu.

Sarı lacivertli ekipte sakatlığı sebebiyle 4 haftadır forma giyemeyen Pelkas, Göztepe maçı ile takıma dahil oldu. Teknik direktör Erol Bulut'un Göztepe maçı kadrosuna dahil ettiği Pelkas, yedekler arasında yer aldı.

ZEMİN ONARILIYOR

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Stadyumu Spor Kompleksi'nde alarm veren zeminde onarım çalışmaları devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı hafta maçında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de Ülker Stadyumu'nda yoğun maç temposunu kaldıramayan zemin için düzeltme çalışmaları yapılıyor. Deformasyona uğrayan zemin için yoğun bir çalışma uygulanırken sanal güneş ışığı ile zemin belli ölçüde toparlanmıştı son olarak ise özel bir kum serilerek zemine bir hamle daha yapıldı.

EDA ERDEM DÜNDAR'A PLAKET

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilen Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'a karşılaşma öncesinde plaket takdim edildi. Başkan Ali Koç tarafından Eda Erdem Dündar'a plaket ve çiçek verildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyeri ve duruşuyla milyonlarca kız çocuğuna ilham kaynağı olan Eda Erdem'i tebrik ediyor; gururla taşıdığı Fenerbahçe formasıyla başarı dolu uzun yıllar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GÖZTEPE'DE 3 EKSİK

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle Lamine Gassama, Berkan Emir ve Peter Zulj, Fenerbahçe maçında göre alamadı. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11'i çıkardı: İrfancan, Murat, Paluli, Atınç, Alpaslan, Burekovic, Nwobodo, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic.

SARI KIRMIZILILARDA TEK İSİM SINIRDA

Göztepe'de Alpaslan Öztürk'ün 3 sarı kartı bulunuyor. Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmesi durumunda 27'nci haftada oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

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