19 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Alba Berlin

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Alba Berlin
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

'nde 9'da 9 yapan , 'i konuk edecek. Sarı lacivertliler sezonun ilk yarısında ekibine 89-63 mağlup olmuştu.

'nde 9'da 9 yapan , bugün 'i konuk edecek. 'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports Haber'den yayınlanacak. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli basketbolcular, sezonun ilk yarısında ekibine 89-63 mağlup olmuştu.

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