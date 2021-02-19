19 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika: Emre Belözoğlu'dan büyük bomba! Cengiz Ünder için harekete geçti

Belözoğlu'dan büyük bomba! Roma ile temasa geçti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sportif direktör gündemine bomba bir ismi aldı. Belözoğlu, 'ın ardından 'i de takıma dahil etmek için harekete geçti.

'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. 'den eski takım arkadaşı Kahveci'yi F.Bahçe'ye getirmeyi başaran şimdi de 'in peşine düştü. Belözoğlu, kiralık oynadığı 'da forma şansı bulamayan Cengiz için Roma kulübüyle temasa geçti ve 23 yaşındaki futbolcuya şimdiden talip olduklarını bildirdi. (Fotomaç)
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