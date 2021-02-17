17 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mame Thiam’dan başkası yalan

Thiam’dan başkası yalan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

Sezon başından bu yana birçok maçta 11'de farklı isimleri en uçta oynatan Fenerbahçe Teknik Direktör 'un artık tercihi Mame Thiam..

Sezon başından bu yana birçok maçta 11'de farklı isimleri en uçta oynatan Fenerbahçe Teknik Direktör 'un artık tercihi Mame Thiam... Bu sezon attığı 8 golle takımın en skorer ismi olan Senegalli yıldızı, takımın forveti olarak sahaya sürecek olan Bulut, diğer golcüler Samatta ve 'yi ise hamle oyuncusu olarak kullanacak. Thiam'ı Galatasaray derbisinde oynatmadığı için eleştirilen Erol Bulut, daha sonra ligde ve kupada oynanan iki maçta da Senegalli'yi 11'de şans verdi.
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