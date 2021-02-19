19 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko 89-84 Alba Berlin (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe'ye yan bakılmıyor!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

Son dakika spor haberleri: sahasında ’i konuk etti. Sarı-lacivertliler, Alman ekibini 89-84 mağlup ederek üst üste 10. galibiyetini elde etti.

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden , 25. haftada konuk ettiği 'i 89-84'lük skorla devirerek çıkışını sürdürdü.

Üst üste 10'uncu galibiyetini alan sarı-lacivertliler, toplamda 15. kez kazanarak play-off potasında büyük avantaj yakaladı.

Dengeli başlayan maçın ilk çeyreğini 24-22 önde kapatan Kanarya, soyunma odasına da 45-42 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, final periyoduna girerken farkı 7'ye çıkardı: 67-60. Son periyotta rakibinin geri dönüş hamlesine yıldızlarıyla yanıt veren Kanarya, mücadeleden 89-84 galip ayrılıp sürprize izin vermedi.

DE COLO'DAN 26 SAYI!

Fenerbahçe Beko'da son haftaların formda ismi Nando De Colo, Alba Berlin karşısında 26 sayıyla oynayıp maçın kahramanı oldu. Fransız guard ayrıca 5 asistle de skora katkı verdi. Kanarya'da Pierre de 17 sasıyla De Colo'ya yardımcı oldu.

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