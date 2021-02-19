Fenerbahçe Beko 89-84 Alba Berlin (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko sahasında Alba Berlin’i konuk etti. Sarı-lacivertliler, Alman ekibini 89-84 mağlup ederek üst üste 10. galibiyetini elde etti.
THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 25. haftada konuk ettiği Alba Berlin'i 89-84'lük skorla devirerek çıkışını sürdürdü.
Üst üste 10'uncu galibiyetini alan sarı-lacivertliler, toplamda 15. kez kazanarak play-off potasında büyük avantaj yakaladı.
Dengeli başlayan maçın ilk çeyreğini 24-22 önde kapatan Kanarya, soyunma odasına da 45-42 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, final periyoduna girerken farkı 7'ye çıkardı: 67-60. Son periyotta rakibinin geri dönüş hamlesine yıldızlarıyla yanıt veren Kanarya, mücadeleden 89-84 galip ayrılıp sürprize izin vermedi.
DE COLO'DAN 26 SAYI!
Fenerbahçe Beko'da son haftaların formda ismi Nando De Colo, Alba Berlin karşısında 26 sayıyla oynayıp maçın kahramanı oldu. Fransız guard ayrıca 5 asistle de skora katkı verdi. Kanarya'da Pierre de 17 sasıyla De Colo'ya yardımcı oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları