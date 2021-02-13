13 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Samatta krizi! Yönetim köşeye sıkıştı

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta, 19 maçta 5 gol kaydetti. Gösterdiği performansla bekleneni veremeyen Samatta, yeni sezonda da yönetimi sıkıntıya sokacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Samatta krizi! Yönetim köşeye sıkıştı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

'nin sezon başında Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer ettiği şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'de Samatta krizi! Yönetim köşeye sıkıştı

Sarı-Lacivertli formayla 19 maça çıkan forvet sadece 5 gol atabildi. , yeni sezon yönetimi de sıkıntıya sokacak.

Fenerbahçe'de Samatta krizi! Yönetim köşeye sıkıştı

ZORUNLU SATIN ALMASI VAR...

sezon başında yıldız futbolcuyu 1 yıllığına Aston Villa'dan kiralamış ancak sözleşmeye 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ekletmişti. Opsiyon yazın devreye girecek.

Fenerbahçe'de Samatta krizi! Yönetim köşeye sıkıştı

FENER OYUNCUYU SATMAK ZORUNDA

Takvim'in haberine göre, FFP nedeniyle transfer yapılması için 6 milyon Euro'nun üzerinde oyuncunun satılması gerekecek.

Fenerbahçe'de Samatta krizi! Yönetim köşeye sıkıştı

6 milyon Euro'luk bir gelir elde edilemezse 'nın lisansı bile çıkarılamayacak.

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