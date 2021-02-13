Fenerbahçe'de Samatta krizi! Yönetim köşeye sıkıştı
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta, 19 maçta 5 gol kaydetti. Gösterdiği performansla bekleneni veremeyen Samatta, yeni sezonda da yönetimi sıkıntıya sokacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Mbwana Samatta şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.
Sarı-Lacivertli formayla 19 maça çıkan Tanzanyalı forvet sadece 5 gol atabildi. Samatta, yeni sezon yönetimi de sıkıntıya sokacak.
ZORUNLU SATIN ALMASI VAR...
Fenerbahçe sezon başında yıldız futbolcuyu 1 yıllığına Aston Villa'dan kiralamış ancak sözleşmeye 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ekletmişti. Opsiyon yazın devreye girecek.
FENER OYUNCUYU SATMAK ZORUNDA
Takvim'in haberine göre, FFP nedeniyle transfer yapılması için 6 milyon Euro'nun üzerinde oyuncunun satılması gerekecek.
6 milyon Euro'luk bir gelir elde edilemezse Samatta'nın lisansı bile çıkarılamayacak.
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