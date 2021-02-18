18 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

"Perotti sezon sonuna yetişir"

Perotti sezon sonuna yetişir
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

Ameliyat olan Diego Perotti'nin babası , 'ne konuştu.

Ameliyat olan Diego Perotti'nin babası , 'ne konuştu. Hugo Perotti, oğlunun üzgün olduğunu belirterek, "'dan ciddi bir diz sakatlığıyla geldiği söyleniyor. Bu tamamen yalan. Perotti'nin de söylediği gibi hamstringinde (arka adale) bir sorun oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdi ve başka sorunu yok. Şu anda iyileşme aşamasında. Sezon bitmeden sağlığına kavuşacağını umuyorum. F.Bahçe'de 2 yıl daha kontratı var. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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