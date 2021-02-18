18 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe dışarda başka evde başka!

Dışarda başka evde başka!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, geride kalan 24 hafta sonunda özellikle dış saha performansıyla öne çıktı.

Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, geride kalan 24 hafta sonunda özellikle dış saha performansıyla öne çıktı. 12 deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 29 puanla dış saha puan cetvelinde zirveye çıktı. 'un öğrencileri, 'deki 12 maçta ise 7 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 22 puan topladı ve iç saha puan cetvelinde 6.'lıkta kaldı.

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