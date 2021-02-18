Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Şimdiden temaslar başladı

Gündemdeki diğer ismin ise River Plate'nin Kolombiyalı golcüsü Santos Borre olduğu iddia edildi. Kontratının son sezonunda olan 25 yaşındaki forvet için Serie A ve La Liga'dan da birçok takımın devrede olduğu, Fenerbahçe'nin erken davranıp işi bitirmeye çalıştığı ileri sürüldü.