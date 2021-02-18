Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Şimdiden temaslar başladı
Sezon başında kadrosuna kattığı golcülerden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin iki yıldız oyuncu için şimdiden girişimlere başladığı öne sürüldü. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Forvet hattına bu sezon Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi ve Mame Thiam'ı transfer eden Fenerbahçe, Thiam dışındaki isimlerden beklediği verimi alamadı.
Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için şimdiden arayışlara başlarken, hedefteki ismin Kenan Karaman olduğu öğrenildi.
Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan gurbetçi oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu'nun çalışmaları gizlice yürüttüğü, önümüzdeki aylarda resmi hamlenin yapılacağı gelen haberler arasında...
BORRE İDDİASI
Bundesliga 2'de bu sezon 20 maçta forma giyen Kenan 7 gol attı; 2 de asist gerçekleştirdi. 26 yaşındaki oyuncu forvet, forvet arkası ve kanatta oynayabiliyor.
Gündemdeki diğer ismin ise River Plate'nin Kolombiyalı golcüsü Santos Borre olduğu iddia edildi. Kontratının son sezonunda olan 25 yaşındaki forvet için Serie A ve La Liga'dan da birçok takımın devrede olduğu, Fenerbahçe'nin erken davranıp işi bitirmeye çalıştığı ileri sürüldü.
Borre kariyerinde 182 maçta 61 gol+21 asist üretti.
(Fotomaç)
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