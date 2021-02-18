18 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Şimdiden temaslar başladı

Sezon başında kadrosuna kattığı golcülerden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin iki yıldız oyuncu için şimdiden girişimlere başladığı öne sürüldü. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Şimdiden temaslar başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

hattına bu sezon Mbwana Samatta, , ve 'ı transfer eden , Thiam dışındaki isimlerden beklediği verimi alamadı.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Şimdiden temaslar başladı

Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için şimdiden arayışlara başlarken, hedefteki ismin olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Şimdiden temaslar başladı

ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan gurbetçi oyuncu için sportif direktör 'nun çalışmaları gizlice yürüttüğü, önümüzdeki aylarda resmi hamlenin yapılacağı gelen haberler arasında...

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Şimdiden temaslar başladı

BORRE İDDİASI
'de bu sezon 20 maçta forma giyen Kenan 7 gol attı; 2 de asist gerçekleştirdi. 26 yaşındaki oyuncu , forvet arkası ve kanatta oynayabiliyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Şimdiden temaslar başladı

Gündemdeki diğer ismin ise 'nin Kolombiyalı golcüsü olduğu iddia edildi. Kontratının son sezonunda olan 25 yaşındaki için ve 'dan da birçok takımın devrede olduğu, 'nin erken davranıp işi bitirmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Şimdiden temaslar başladı

Borre kariyerinde 182 maçta 61 gol+21 asist üretti.

(Fotomaç)

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