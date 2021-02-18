18 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor! Gustavo, İrcan Can Kahveci ve Novak...

F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor! Gustavo, İrcan Can ve Novak...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Pelkas takımla çalışırken; , ve Novak bireysel olarak çalışmalarına devam etti.

'nde teknik direktör yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Luiz , ve 'ın özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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