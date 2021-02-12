Fenerbahçe'de Mesut Özil dümene geçiyor!
Son 3 maçta sonradan oyuna giren Mesut Özil, Karagümrük sınavında 11’deki yerini alacak, F.Bahçe’nin sahadaki en önemli kozu olacak.
Sakatlıklar nedeniyle son haftalarda ideal kadrosundan uzak kalan Fenerbahçe'nin yarın Karagümrük ile oynayacağı lig maçının 11'i büyük ölçüde belirlendi. Kupada Başakşehir'e karşı hatalı goller yiyen Harun'u kulübeye çekecek olan teknik direktör Erol Bulut, eldivenleri yeniden Altay'a teslim edecek. Sağ bekte Gökhan'ın yerine Nazım'a görev verecek Bulut, solda Caner, savunmanın göbeğinde de Serdar (Tisserand)-Szalai ikilisini oynatacak. Gustavo'nun yokluğunda orta alanda Ozan-Sosa, önlerinde de Mesut Özil'in forma giymesi bekleniyor.
KADRO DEĞİŞİYOR
Son 3 resmi maçta sonradan oyuna giren Mesut, çubuklu ile ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Erol Bulut'un sahadaki yardımcısı gözüyle baktığı M10, takımın hücumdaki en önemli kozu olacak. Kanatlarda Osayi-Valencia, en uçta da Galatasaray derbisinde oynatılmayan Thiam gol silahı olarak sahadaki yerini alacak. Son haftalarda düşüşe geçen Papiss Cisse ile Mbwana Samatta ise 25. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında yedek soyunacak.
(Fotomaç)
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