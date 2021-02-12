13 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil dümene geçiyor!

Mesut Özil dümene geçiyor! En önemli koz olacak
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 Giriş Tarihi: 12.02.2021

Son 3 maçta sonradan oyuna giren , sınavında 11’deki yerini alacak, F.Bahçe’nin sahadaki en önemli kozu olacak.

Sakatlıklar nedeniyle son haftalarda ideal kadrosundan uzak kalan Fenerbahçe'nin yarın ile oynayacağı lig maçının 11'i büyük ölçüde belirlendi. Kupada 'e karşı hatalı goller yiyen Harun'u kulübeye çekecek olan teknik direktör , eldivenleri yeniden Altay'a teslim edecek. Sağ bekte Gökhan'ın yerine Nazım'a görev verecek Bulut, solda , savunmanın göbeğinde de Serdar (Tisserand)- ikilisini oynatacak. Gustavo'nun yokluğunda orta alanda -, önlerinde de 'in forma giymesi bekleniyor.

KADRO DEĞİŞİYOR

Son 3 resmi maçta sonradan oyuna giren , çubuklu ile ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Erol Bulut'un sahadaki yardımcısı gözüyle baktığı M10, takımın hücumdaki en önemli kozu olacak. Kanatlarda Osayi-, en uçta da derbisinde oynatılmayan Thiam gol silahı olarak sahadaki yerini alacak. Son haftalarda düşüşe geçen ile Mbwana Samatta ise 25. haftadaki karşılaşmasında yedek soyunacak.

(Fotomaç)

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