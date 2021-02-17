18 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika: Sakat isimlerde son durum ne? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürürken, sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamalarda sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin son durumlarıyla ilgili bilgi verildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Son dakika: Sakat isimlerde son durum ne? Fenerbahçe'den açıklama geldi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.02.2021

'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü 'yi ağırlayacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika: Sakat isimlerde son durum ne? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Son dakika: Sakat isimlerde son durum ne? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Gruplar halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sürdüğü ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Son dakika: Sakat isimlerde son durum ne? Fenerbahçe'den açıklama geldi

GUSTAVO, NOVAK VE İRFAN CAN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

, ve 'nin, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son dakika: Sakat isimlerde son durum ne? Fenerbahçe'den açıklama geldi

, 18 Şubat Perşembe günü saat 15.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den G.Saray'a sert cevap! Tamamen yalan F.Bahçe'den G.Saray'a sert cevap! "Tamamen yalan"
Bulut'tan motivasyon konuşması! Bütün maçları kazanabiliriz Bulut'tan motivasyon konuşması! "Bütün maçları kazanabiliriz"
İngiliz devinden Altay'a kanca! İşte istenen rakam İngiliz devinden Altay'a kanca! İşte istenen rakam
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör