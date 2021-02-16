16 Şubat 2021, Salı
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Mesut Özil'den Kadıköy paylaşımı! Şarkıya böyle eşlik etti
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertli taraftarların sık sık seslendirdiği "Samanyolu" şarkısını söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız oyuncu, paylaşımına "Kadıköy’de muhteşem Fenerbahçe taraftarımızla buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyorum..." notunu düştü. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
16.02.2021
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