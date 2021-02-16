16 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas müjdesi!

F.Bahçe'ye Pelkas müjdesi! Resmen açıklandı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 Giriş Tarihi: 16.02.2021

'in 26. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan , sakatlığını atlatan 'ın takımla çalışmalara başladığını duyurdu.

'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü 'yi konuk edecek , hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pas yaparak devam eden idmanın dar alanda gerçekleştirilen oyunlar ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan ve bir süre önce saha çalışmalarına başlayan 'ın takımla çalıştığı kaydedildi.

Sakatlıkları devam eden , ve 'nin ise bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladığı ifade edildi.

Fenerbahçe, 17 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe'ye Pelkas'tan müjdeli haber!

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