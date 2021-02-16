Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, sakatlığını atlatan Dimitris Pelkas'ın takımla çalışmalara başladığını duyurdu.

Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pas yaparak devam eden idmanın dar alanda gerçekleştirilen oyunlar ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan ve bir süre önce saha çalışmalarına başlayan Dimitris Pelkas'ın takımla çalıştığı kaydedildi.

Sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin ise bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladığı ifade edildi.

Fenerbahçe, 17 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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