15 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Sessiz kahraman Mame Thiam! Şöhretli isimleri geride bıraktı

Sessiz kahraman Thiam! Şöhretli isimleri geride bıraktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

'nin sezon başında transfer ettiği , takıma şöhretli isimlerden daha çok katkı yaptı. ’dan bedelsiz gelen Senegalli santrfor, attığı gollerle Mbwana Samatta ve ’yi gölgede bıraktı, Takımda 1. forvet konumuna yükseldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Transfer dönemlerinde isim ve kariyer, sahada ise performans konuşuyor. 'de bunun son örneği... Sezon başında 'dan bedelsiz olarak sarı-lacivertli kulübe gelen Senegalli oyuncuya herkes Mbwana Samatta, ve 'nin yanında 4'üncü forvet gözüyle bakılıyordu. Ancak Thiam performansıyla üç ismi de geride bırakıp takımın birinci santrforu olmayı başardı.

ÖRNEK PROFESYONEL OLDU

Fatih Karagümrük maçında da fileleri sarsan 28 yaşındaki Senegalli oyuncu, bu sezon toplam gol sayısını 8'e (6'sı 'de) yükseltti. 4 de asistle Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu konumuna geldi. Sahadaki performansının yanı sıra takım içinde ve antrenmanlardaki mütavazı kişiliği+profesyonelliği ile de örnek bir karaktere sahip olan Mame Thiam, teknik heyetin hem kurtarıcısı hem de sevgilisi durumunda...

(Fotomaç)

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