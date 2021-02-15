Sessiz kahraman Mame Thiam! Şöhretli isimleri geride bıraktı

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Mame Thiam, takıma şöhretli isimlerden daha çok katkı yaptı. Kasımpaşa’dan bedelsiz gelen Senegalli santrfor, attığı gollerle Mbwana Samatta ve Papiss Cisse’yi gölgede bıraktı, Takımda 1. forvet konumuna yükseldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Transfer dönemlerinde isim ve kariyer, sahada ise performans konuşuyor. Fenerbahçe'de Mame Thiam bunun son örneği... Sezon başında Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak sarı-lacivertli kulübe gelen Senegalli oyuncuya herkes Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi'nin yanında 4'üncü forvet gözüyle bakılıyordu. Ancak Thiam performansıyla üç ismi de geride bırakıp takımın birinci santrforu olmayı başardı.

ÖRNEK PROFESYONEL OLDU

Fatih Karagümrük maçında da fileleri sarsan 28 yaşındaki Senegalli oyuncu, bu sezon toplam gol sayısını 8'e (6'sı Süper Lig'de) yükseltti. 4 de asistle Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu konumuna geldi. Sahadaki performansının yanı sıra takım içinde ve antrenmanlardaki mütavazı kişiliği+profesyonelliği ile de örnek bir karaktere sahip olan Mame Thiam, teknik heyetin hem kurtarıcısı hem de sevgilisi durumunda...

(Fotomaç)

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