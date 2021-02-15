15 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ozan Tufan aşka geldi

Ozan Tufan aşka geldi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

Sezona müthiş başlayan son haftalarda durgunluğa girmişti. Kaptan son 2 maçta yeniden patlama yaptı.

Sezona müthiş başlayan son haftalarda durgunluğa girmişti. Kaptan son 2 maçta yeniden patlama yaptı. karşısında 14 kilometre koşan Ozan önceki akşam da 5. asistini gerçekleştirdi. 5 kezle en fazla top çalan ismi oldu. 1 kilit pas verdi. 2 adam geçti. Attığı 6 uzun topun 5'i yerini buldu. Eski çizgisine dönen Tufan'ın yeni hedefi 2014/15'teki 7 asist rekorunu kırmak.
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