15 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Savaşçı Sosa

Savaşçı Sosa
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

Takıma lider oyuncu olarak transfer edilen , 'in gelmesiyle görev adamı oldu. Arjantinli yıldız, 'nun yokluğunda orta sahada savunmaya dönük görevini başarıyla yerine getirdi.

Takıma lider oyuncu olarak transfer edilen , 'in gelmesiyle görev adamı oldu. Arjantinli yıldız, 'nun yokluğunda orta sahada savunmaya dönük görevini başarıyla yerine getirdi. Sosa'nın yeni savaşçı ve adam kovalayan kimliği taraftarlardan da sosyal medyada övgü aldı.
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