Fenerbahçe'de Altay Bayındır devleşiyor talipleri artıyor!

Genç yaşında Fenerbahçe kalesini devralan Altay Bayındır devleşmeye devam ediyor. 22 yaşındaki file bekçisi, Fatih Karagümrük karşısında da ikinci yarıdaki 4 müthiş kurtarışıyla galibiyeti koruyan isim oldu.

Genç yaşında Fenerbahçe kalesini devralan Altay Bayındır devleşmeye devam ediyor. 22 yaşındaki file bekçisi, Fatih Karagümrük karşısında da ikinci yarıdaki 4 müthiş kurtarışıyla galibiyeti koruyan isim oldu. Bu sezon müthiş bir form yakalayan Altay'ın talipleri artıyor. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa'dan birçok kulübün scoutları tarafından takip edilen Altay'ın Transfermarkt'taki piyasa değeri şimdiden 11 milyon euro'ya ulaştı. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Bayındır'ı bu performansını sürdürmesi halinde Fenerbahçe'nin elinde tutmakta zorlanacağı ifade ediliyor.

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