15 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Altay Bayındır devleşiyor talipleri artıyor!

Altay devleşiyor talipleri artıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

Genç yaşında kalesini devralan devleşmeye devam ediyor. 22 yaşındaki file bekçisi, karşısında da ikinci yarıdaki 4 müthiş kurtarışıyla galibiyeti koruyan isim oldu.

Genç yaşında kalesini devralan devleşmeye devam ediyor. 22 yaşındaki file bekçisi, karşısında da ikinci yarıdaki 4 müthiş kurtarışıyla galibiyeti koruyan isim oldu. Bu sezon müthiş bir form yakalayan Altay'ın talipleri artıyor. Başta olmak üzere 'dan birçok kulübün scoutları tarafından takip edilen Altay'ın Transfermarkt'taki piyasa değeri şimdiden 11 milyon euro'ya ulaştı. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Bayındır'ı bu performansını sürdürmesi halinde Fenerbahçe'nin elinde tutmakta zorlanacağı ifade ediliyor.

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