Şampiyonluk habercisi

Kanarya bu sezon deplasmanda şov yapıyor. Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşısında dış sahadaki 12. maçında 9. galibiyetini alırken topladığı 29 puan ile geçen sezona şimdiden 13 puan fark attı.

Kanarya bu sezon deplasmanda şov yapıyor. Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşısında dış sahadaki 12. maçında 9. galibiyetini alırken topladığı 29 puan ile geçen sezona şimdiden 13 puan fark attı. Ligde deplasmanda en fazla maç kazanan (9), gol atan (26) ve puan toplayan (29) takım olan Kanarya, Anadolu takımları karşısında da ezeli rakiplerinden daha fazla puan topladı. Bu iki istatistik son yıllarda şampiyonluğun en belirleyici faktörleri arasında yer alıyor. Eğer Beşiktaş (3-4) ve Galatasaray'a (0-1) kaybettiği iki derbiyi de kazansaydı Fenerbahçe ligde açık ara lider olacaktı.

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