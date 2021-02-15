15 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Şampiyonluk habercisi

Şampiyonluk habercisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

bu sezon deplasmanda şov yapıyor. Sarı-lacivertliler, karşısında dış sahadaki 12. maçında 9. galibiyetini alırken topladığı 29 puan ile geçen sezona şimdiden 13 puan fark attı.

bu sezon deplasmanda şov yapıyor. Sarı-lacivertliler, karşısında dış sahadaki 12. maçında 9. galibiyetini alırken topladığı 29 puan ile geçen sezona şimdiden 13 puan fark attı. Ligde deplasmanda en fazla maç kazanan (9), gol atan (26) ve puan toplayan (29) takım olan Kanarya, takımları karşısında da ezeli rakiplerinden daha fazla puan topladı. Bu iki istatistik son yıllarda şampiyonluğun en belirleyici faktörleri arasında yer alıyor. Eğer (3-4) ve 'a (0-1) kaybettiği iki derbiyi de kazansaydı ligde açık ara lider olacaktı.

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