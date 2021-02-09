09 Şubat 2021, Salı
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FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Sadık, Szalai, Novak, Ozan, Mert Hakan, Mesut, Osayi, Sinan, Thiam
Başakşehir: Mert, Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayishimiye, Fernandes, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli
Kadıköy'de kupa ateşi! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı 11'i
Fenerbahçe, kupada Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Ülker Stadı’nda 20.45’te başlayacak çeyrek final mücadelesi ATV’den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde bugün Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak. Kazanan takım yarı finale yükselecek. Normal süre berabere biterse uzatmalara, eşitlik yine bozulmazsa penaltı atışlarına gidilecek. Derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor. Ligde 6 maçtır kazanamayan (4M/2B) Medipol Başakşehir de aynı hedefle sahada olacak. (Fotomaç)
FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Sadık, Szalai, Novak, Ozan, Mert Hakan, Mesut, Osayi, Sinan, Thiam
Başakşehir: Mert, Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayishimiye, Fernandes, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli
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