09 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Kadıköy'de kupa ateşi! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı 11'i

Kadıköy'de kupa ateşi! İşte F.Bahçe'nin Başakşehir maçı 11'i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.02.2021

, kupada ’i ağırlıyor. Ülker Stadı’nda 20.45’te başlayacak çeyrek final mücadelesi ATV’den naklen yayınlanacak.

, çeyrek final mücadelesinde bugün ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak. Kazanan takım yarı finale yükselecek. Normal süre berabere biterse uzatmalara, eşitlik yine bozulmazsa penaltı atışlarına gidilecek. Derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor. Ligde 6 maçtır kazanamayan (4M/2B) Medipol Başakşehir de aynı hedefle sahada olacak. (Fotomaç)

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Sadık, Szalai, Novak, Ozan, Mert Hakan, Mesut, Osayi, Sinan, Thiam

Başakşehir: Mert, Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayishimiye, Fernandes, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli
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