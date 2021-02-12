Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 2 sporcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda flaş corona virüsü gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler yapmış olduğu açıklamada iki sporcunun test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda forma giyen iki sporcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün yapılan COVID-19 PCR test sonuçlarına göre Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın teknik ekip ve sporcularının tamamı negatif sonuçlanmış olup; Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızda 2 sporcumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın izolasyon ve tedavi süreci devam ediyor olup, toplamda 8 sporcumuz ve 4 teknik personelimiz karantinadadır."
Fenerbahçe HDI Sigorta Takımımıza yapılan COVID-19 testi sonucunda 2 sporcumuzun daha test sonucu pozitif sonuçlanmıştır. Takımımızın izolasyon ve tedavi süreci devam ediyor olup, toplamda 4 Teknik Personelimiz ve 8 sporcumuz karantinadadır.— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) February 12, 2021
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/lBT2u3AUoJ
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