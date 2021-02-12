15 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 2 sporcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

F.Bahçe'de Covid-19 vakası! 2 sporcu pozitif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.02.2021

'nda flaş corona virüsü gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler yapmış olduğu açıklamada iki sporcunun test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

'nda forma giyen iki sporcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün yapılan COVID-19 PCR test sonuçlarına göre Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın teknik ekip ve sporcularının tamamı negatif sonuçlanmış olup; Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızda 2 sporcumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın izolasyon ve tedavi süreci devam ediyor olup, toplamda 8 sporcumuz ve 4 teknik personelimiz karantinadadır."

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