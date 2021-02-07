07 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Thiam bilmecesi

Thiam bilmecesi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

Derbi kadrosu açıklandığında gözler Thiam'ı aradı. Galatasaray maçına kadar son 9 maça 11'de başlayan Senegalli yıldız, dün ise yedek soyundu.

Değişikliklerde de tercih edilmeyen golcü futbolcu, son 9 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırmış, 2 de asist yapmıştı. Thiam'ın oynamaması taraftarın da tepkisini aldı.

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