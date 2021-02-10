Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? İşte yanıtı
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci'nin Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Göztepe maçında forma giymesi bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bu sezonun genelinde sakat oyuncular nedeniyle birçok maça ideal 11'inden farklı kadroyla çıkmak zorunda kalan Fenerbahçe'de 3 yıldız isimle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Pelkas, Gustavo ve İrfan Can'ın tedavilerine yoğun bir şekilde devam edilirken, 3 oyuncunun da 25. haftada oynanacak Göztepe sınavına yetişmesi bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut, bu oyuncuların durumlarıyla ilgili sürekli sağlık ekibiyle temas kuruyor. Pelkas'ın hafta sonu takımla çalışmalara başlayacağı belirtiliyor. Düz koşulara devam eden İrfan'a birkaç gün içinde Gustavo'nun da eşlik edebileceği ifade ediliyor.
(Fotomaç)
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