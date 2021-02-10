10 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? İşte yanıtı

Sakatlarda son durum ne? İşte yanıtı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

'de sakatlıkları bulunan , ve Kahveci'nin 'in 25. haftasında oynanacak maçında forma giymesi bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Bu sezonun genelinde sakat oyuncular nedeniyle birçok maça ideal 11'inden farklı kadroyla çıkmak zorunda kalan 'de 3 yıldız isimle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sakatlıkları nedeniyle oynayamayan , ve 'ın tedavilerine yoğun bir şekilde devam edilirken, 3 oyuncunun da 25. haftada oynanacak sınavına yetişmesi bekleniyor. Teknik direktör , bu oyuncuların durumlarıyla ilgili sürekli sağlık ekibiyle temas kuruyor. Pelkas'ın hafta sonu takımla çalışmalara başlayacağı belirtiliyor. Düz koşulara devam eden İrfan'a birkaç gün içinde Gustavo'nun da eşlik edebileceği ifade ediliyor.

(Fotomaç)

Bulut maç sonu konuştu! haberin devamı

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