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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Guardado hamlesi!

F.Bahçe'den Guardado hamlesi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 Giriş Tarihi: 08.02.2021

Transferde hem sezon başaı hem devre arası oldukça hareketli günler geçiren için flaş bir isim gündeme geldi. ve basını sarı-lacivertlierin ile ilgilendiğini iddia etti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

ve basını, ve 'ın 'te forma giyen Andres ile ilgilendiğini iddia etti. 34 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Haberde ilerleyen yaşına rağmen tekniği ve yeteneklerinden bir şey kaybetmeyen Guardado'nun yaz transferinde Betis'te kalmak ile 'deki cazip ekonomik şartlar arasında tercih yapacağı kaydedildi. (Fotomaç)
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