09 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan Başakşehir maçında flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan sarı lacivertlilerde, Teknik Direktör Erol Bulut karşılaşma öncesinde kararını verdi. Genç teknik adam Mesut Özil'i 11'de başlatacak. İşte detaylar...

Erol Bulut'tan Başakşehir maçında flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 Giriş Tarihi: 09.02.2021

'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünya yıldızı , maçıyla Sarı-Lacivertliler'de ilk kez 11'de görev yapacak.

Erol Bulut'tan Başakşehir maçında flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de

Daha önce ve maçlarında sonradan oyuna dahil olan ve fizik olarak hazır hale gelen yıldız futbolcu, mücadelesinde ilk kez 11'de sahaya çıkacak.

Erol Bulut'tan Başakşehir maçında flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de

DURAN TOPLAR MESUT'TA
teknik heyeti, mücadelesinde sistemi üzerine kuracak. Sarı-Lacivertlilerin ataklarını Mesut yönlendirecek.

Erol Bulut'tan Başakşehir maçında flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de

Tecrübeli oyuncu, duran top ve kornerlerde de topun başına geçecek. karşısında 'nin en büyük kozu, devre arasında kadroya katılan olacak.

Erol Bulut'tan Başakşehir maçında flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de

2 MAÇTA 40 DAKİKA FORMA GİYDİ
maçında 77. dakikada; derbisinde ise 63. dakikada oyuna giren ve toplamda 40 dakika forma giyen , fizik olarak hazır hale geldi.

Erol Bulut'tan Başakşehir maçında flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de

Takımın en önemli kozu olacak yıldız oyuncudan sarı-lacivertlilerin beklentisi çok yüksek.

Erol Bulut'tan Başakşehir maçında flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de

MERT HAKAN KULÜBEYE
'de Mesut dışında kadroda başka değişimler de bekleniyor. ve 'in dinlendirilmesi gündemde.

Erol Bulut'tan Başakşehir maçında flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de

Bunun dışında ve gibi isimler de kadroya dahil olabilecek.

Erol Bulut'tan Başakşehir maçında flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de

Sakatlar dönmediği için Ozan ve Sosa ikilisi orta alanda göreve devam edecek. ise kulübede olacak.

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