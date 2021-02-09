Erol Bulut'tan Başakşehir maçında flaş karar! Mesut Özil ilk 11'de
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan sarı lacivertlilerde, Teknik Direktör Erol Bulut karşılaşma öncesinde kararını verdi. Genç teknik adam Mesut Özil'i 11'de başlatacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla Sarı-Lacivertliler'de ilk kez 11'de görev yapacak.
Daha önce Hatayspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil olan ve fizik olarak hazır hale gelen yıldız futbolcu, Başakşehir mücadelesinde ilk kez 11'de sahaya çıkacak.
DURAN TOPLAR MESUT'TA
Fenerbahçe teknik heyeti, Başakşehir mücadelesinde sistemi Mesut Özil üzerine kuracak. Sarı-Lacivertlilerin ataklarını Mesut yönlendirecek.
Tecrübeli oyuncu, duran top ve kornerlerde de topun başına geçecek. Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin en büyük kozu, devre arasında kadroya katılan Mesut Özil olacak.
2 MAÇTA 40 DAKİKA FORMA GİYDİ
Hatayspor maçında 77. dakikada; Galatasaray derbisinde ise 63. dakikada oyuna giren ve toplamda 40 dakika forma giyen Mesut Özil, fizik olarak hazır hale geldi.
Takımın en önemli kozu olacak yıldız oyuncudan sarı-lacivertlilerin beklentisi çok yüksek.
MERT HAKAN KULÜBEYE
Fenerbahçe'de Mesut dışında kadroda başka değişimler de bekleniyor. Nazım ve Caner'in dinlendirilmesi gündemde.
Bunun dışında Mame Thiam ve Sinan Gümüş gibi isimler de kadroya dahil olabilecek.
Sakatlar dönmediği için Ozan ve Sosa ikilisi orta alanda göreve devam edecek. Mert Hakan ise kulübede olacak.
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