16 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı

Süper Lig'de ilk 25 haftayı ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın arkasında 3. sırada geçen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, gözden çıkardığı yıldız isme ağır bir ceza vermeye hazırlanırken, futbolcunun ilk fırsatta takımdan ayrılmasına olanak sağlanacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

, 'de 25'inci hafta geride kalırken, 51 puanla 3.sırada yer alıyor. 16 maçta sahadan üstün ayrılan sarı-lacivertli ekip, 5 mağlubiyet, 3 de beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı

Ligde üst üste aldığı puanların ardından engeline takılan , Fatih Karagümrük mücadelesinde galip gelerek rahat bir nefes aldı.

Fenerbahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı

Ligin 26'ncı haftasında pazar günü sahasında karşılaşacağı Göztepe maçından da galip gelerek şampiyonluk yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde bütün ekip kenetlenmiş durumda.

Fenerbahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı

Takım içinde aile ortamı kurulması ve yeni gelen Mesut, İrfan Can, Szalai ve Osayi-Samuel'i de hemen aralarına dahil ederek adapte sürecini hızlandıran Fenerbahçeli futbolcular, birlik ve beraberlik olgusunu güçlendirerek zorlukları aşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Fenerbahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı

MESUT ÖZİL BEKLENENDEN ÖNCE TAKIMA KATILDI

'nin devre arası transfer döneminde takıma dahil ettiği Mesut Özil, beklenenden önce ekibe katıldı. Ligde Hatayspor ve maçlarına sonradan dahil olan tecrübeli futbolcu, Karagümrük maçına ise 11'de başladı.

Fenerbahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı

Maç eksiği olmasına karşın beklenenden daha erken bir süreçte takıma katılan Mesut Özil, saha içindeki havayı da olumlu yönde etkiledi. Takım arkadaşlarına sürekli katkıda bulunan yıldız futbolcu, galip gelebilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Fenerbahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı

En son 7 Mart 2020'de Arsenal ile maça çıkan ve sonrasında kadro dışı kalan Mesut Özil, 9 ay sonra çıktığı maçlarda; Hatay'da 13, derbide 27, kupa maçında 80 dakika oynadı. Karagümrük'e karşı 11'de sahaya çıktı ve 81 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı

PELKAS HEYECANLI

Sarı-lacivertli ekibin Yunanlı futbolcusu Dimitris Pelkas, Mesut Özil ile yan yana oynamak için sabırsızlanıyor. Sakatlığı sona eren ve Göztepe maçında kadroda olması beklenen Pelkas, heyecanla karşılaşmayı bekliyor. Ligde Hatayspor, , Karagümrük ve kupada Başakşehir maçlarında görev alamayan Pelkas, Göztepe maçında Mesut Özil ile yan yana forma giymek için gün sayıyor.

Fenerbahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı

NOVAK İYİLEŞTİ

'de bir diğer sakat oyuncu Filip Novak da iyileşti. Sezon başında Trabzonspor'dan takıma dahil edilen Filip Novak, sakatlığı sebebiyle kupada Başakşehir, ligde ise Karagümrük maçlarında görev alamadı.

Fenerbahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı

Karagümrük galibiyetinin ardından çalışmalarına 2 gün ara veren sarı-lacivertli ekipte Novak yüzleri güldürdü. Göztepe maçının hazırlıklarında takımla birlikte olacak Novak'ın karşılaşma gününe kadar hazır olması bekleniyor.

Fenerbahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı

GUSTAVO 1 HAFTA DAHA YOK

'nin önemli silahlarından Luiz Gustavo, 1 hafta daha takımdan ayrı kalacak. Sarı-lacivertli ekipte galibiyete doğrudan etki eden Luiz Gustavo'nun sakatlığının sona ermesi için gün sayılıyor. maçı öncesinde sakatlanan Gustavo'nun tedavisi devam ederken 1 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı

LEMOS GÖZDEN ÇIKARILDI

yönetimi, Türkiye Kupası'nda Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kartla takımın elenmesinde büyük etkisi olan Mauricio Lemos'a ise ceza vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı

Yaptığı hatalar nedeniyle formayı kaybeden Lemos, Başakşehir karşısında bulduğu şansı da değerlendirememişti. Henüz 42'nci dakikada direkt kırmızı kart gören 25 yaşındaki oyuncu sabırları taşırdı.

Fenerbahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı

Yönetimin, teknik heyetten Lemos ile ilgili rapor istediği ve Uruguaylı stopere ağır bir ceza verilmesinin planlandığı öğrenildi. Lemos'un ilk fırsatta ise takımdan ayrılmasına olanak tanınacak.

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