Fenerbahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı

Takım içinde aile ortamı kurulması ve yeni gelen Mesut, İrfan Can, Szalai ve Osayi-Samuel'i de hemen aralarına dahil ederek adapte sürecini hızlandıran Fenerbahçeli futbolcular, birlik ve beraberlik olgusunu güçlendirerek zorlukları aşmak için yoğun çaba sarf ediyor.