03 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Transfere Mesut Özil damgası! İşte o detay

Transfere Özil damgası! İşte o detay
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'de devre arası transfer çalışmaları kapsamında birçok oyuncu takım değiştirdi. 'nin yeni transfer ise adeta bu sürece damga vurdu. Özil'in transferi hakkında sosyal medyada 28. 442 haber yansıdı.

Yazılı basın, televizyon kanalları ve online haber siteleri özelinde 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen medya araştırmasına göre, ara transfer dönemine damga vuran isim oldu. Özil hakkında medyaya 28 bin 442 haber yansıdı.

Pandeminin gölgesinde devam eden 'de ara transfer dönemi sona erdi. Transfer döneminde başta dört büyük kulüp olmak üzere, kıyasıya bir rekabet yaşanırken, en fazla transfer yapan Süper Lig ekibi oldu. Antalyaspor ise transfer yasağı nedeniyle oyuncu alamadı.

MEDYA TRANSFERLERİ BÖYLE GÖRDÜ

Medya takip kurumu Ajans Press, Süper Lig'de yer alan kulüplerin, ara transfer dönemindeki, medya karnesini inceledi. 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında, yazılı basın, televizyon kanalları ve online haber siteleri özelinde gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, ara transfer dönemine damga vuran isim Mesut Özil oldu. Özil hakkında medyaya 28 bin 442 haber yansıdı.
Hem hem de 'ın talip olduğu ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan 14 bin 569 habere konu olurken, Galatasaray'a geri dönüş yapan ise 8 bin 399 haberle adından söz ettirdi.
'un 'dan kadrosuna kattığı 5 bin 93 haber, Fenerbahçe'ye transfer olan 4 bin 978 haber, 'ın devre arasında kadrosuna kattığı ise 4 bin 223 haberle transfer döneminde medyanın en çok konuştuğu oyuncular arasında yer aldı.
Transfer döneminde futbolcular ve takımlar dışında en çok konuşulan diğer başlık ise (TFF) tarafından belirlenen harcama limitleri oldu. Harcama limiti tartışmaları ile alakalı medyaya 2 bin 816 haber yansıdığı görüldü.



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