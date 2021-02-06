Fenerbahçe'de Erol Bulut'un zafer isteği! "Eğer kazanırsak..."
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut, oyuncularından galibiyet istedi. | Son dakika Fenerbahçe-Galatasaray derbisi haberleri (FB-GS derbi)
Fenerbahçe bugünkü derbi için galibiyete şartlandı. Hedef Kadıköy'de kazanıp liderlik koltuğunu sağlama almak. Teknik direktör Erol Bulut, oyuncularla yaptığı son toplantıda Galatasaray karşısında alınacak galibiyetin 3 puandan daha önemli olduğunu hatırlatarak, "Kazanırsak hem zirvede arayı açacağız hem şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlük sağlayacağız. Bu bilinçle oynayın. Sahada birbirinizle yardımlaşın, yüreğinizle mücadele edin" dedi. Sportif direktör Emre Belözoğlu da oyunculara bir konuşma yaptı ve galibiyet sözü aldı.
ESKİLERDEN DERBİ TERAPİSİ
Teknik heyette yer alan Volkan Demirel ve Mehmet Yozgatlı ile Selçuk Şahin ise FBTV'de eski derbilerdeki tecrübelerini aktararak oyuncuları motive etti. Volkan Demirel, "Kendi sahamızda genelde biz kazanırız. Bu hafta da kazanan Fenerbahçe olacak" derken, Selçuk "Ali Sami Yen'deki golümden sonra telefonumu bir açtım, 500 çağrı vardır. Derbiler bayram günüdür. İnşallah Kadıköy'de uzun bir seriye başlarız" ifadelerini kullandı. Mehmet Yozgatlı da "Derbide gol attığınız ve kazandığınız zaman o hafta kendinizi kral gibi hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı.
MESUT YEDEK GÜÇ
Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil, Galatasaray karşısında Türkiye'deki ilk derbi heyecanını yaşayacak. 32 yaşındaki futbolcu karşılaşmaya yedek başlayacak. Erol Bulut'un ilerleyen dakikalarda şans vermesi halinde oyuna dahil olacak. Hatayspor maçında fizik olarak tam hazır gözükmeyen Özil'in ikinci yarıda görev alması bekleniyor. Mesut daha önce Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal formalarıyla kariyerinde birçok derbi heyecanı yaşamıştı. (Fotomaç)
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