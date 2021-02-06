06 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un zafer isteği! "Eğer kazanırsak..."

Bulut'un zafer isteği! Eğer kazanırsak...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.02.2021

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü , oyuncularından galibiyet istedi. | Son dakika Fenerbahçe-Galatasaray derbisi haberleri (FB-GS derbi)

Fenerbahçe bugünkü derbi için galibiyete şartlandı. Hedef Kadıköy'de kazanıp liderlik koltuğunu sağlama almak. Teknik direktör , oyuncularla yaptığı son toplantıda Galatasaray karşısında alınacak galibiyetin 3 puandan daha önemli olduğunu hatırlatarak, "Kazanırsak hem zirvede arayı açacağız hem şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlük sağlayacağız. Bu bilinçle oynayın. Sahada birbirinizle yardımlaşın, yüreğinizle mücadele edin" dedi. Sportif direktör Emre Belözoğlu da oyunculara bir konuşma yaptı ve galibiyet sözü aldı.

ESKİLERDEN DERBİ TERAPİSİ
Teknik heyette yer alan ve ile ise FBTV'de eski derbilerdeki tecrübelerini aktararak oyuncuları motive etti. Volkan Demirel, "Kendi sahamızda genelde biz kazanırız. Bu hafta da kazanan Fenerbahçe olacak" derken, Selçuk "Ali Sami Yen'deki golümden sonra telefonumu bir açtım, 500 çağrı vardır. Derbiler bayram günüdür. İnşallah Kadıköy'de uzun bir seriye başlarız" ifadelerini kullandı. Mehmet Yozgatlı da "Derbide gol attığınız ve kazandığınız zaman o hafta kendinizi kral gibi hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

MESUT YEDEK GÜÇ
Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil, Galatasaray karşısında Türkiye'deki ilk derbi heyecanını yaşayacak. 32 yaşındaki futbolcu karşılaşmaya yedek başlayacak. Erol Bulut'un ilerleyen dakikalarda şans vermesi halinde oyuna dahil olacak. Hatayspor maçında fizik olarak tam hazır gözükmeyen Özil'in ikinci yarıda görev alması bekleniyor. Mesut daha önce Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal formalarıyla kariyerinde birçok derbi heyecanı yaşamıştı. (Fotomaç)

Form ve tecrübe karşı karşıya! Derbi onların haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Zirve yolunda dev maç! İşte derbinin ilk 11'leri Zirve yolunda dev maç! İşte derbinin ilk 11'leri
F.Bahçe'de prim gündeme gelmedi! İşte 10 maddede derbi haftası F.Bahçe'de prim gündeme gelmedi! İşte 10 maddede derbi haftası
Gol yükünü onlar çekiyor! Derbi yerli goller yabancı Gol yükünü onlar çekiyor! Derbi yerli goller yabancı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör