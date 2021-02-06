06 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle devirecek! İşte o plan

Bulut G.Saray'ı böyle devirecek! İşte o plan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut, derbi planını netleştirdi ve sarı-kırmızılılara karşı kullanacağı silahı belirledi. İşte o plan... | Son dakika Fenerbahçe-Galatasaray derbisi haberleri (FB-GS derbi)

Sarı-lacıvertlıler, Galatasaray'ı kanatlardan vurmayı planlıyor. Dimitris Pelkas'ın yokluğunda, Mesut Özil'in de tam hazır olmaması nedeniyle teknik heyet hücum aksiyonlarında Osayi Samuel ve Enner 'ya ağırlık verecek. İki oyuncunun kanatlardan getireceği toplar, ceza sahasında Mame Thiam ile buluşturulmaya çalışılacak. ve Sangare de geriden kanat akınlarına destek verecek. Mert Hakan ve Ozan Tufan ise uzaktan şutlarla gol arayacaklar. Duran toplar da diğer bir silah olacak. Serdar Aziz ile Szalai korner ve serbest atışlarda ileri çıkarak kafa golü bulmaya çalışacak.

DERBİ SİFTAHI PEŞİNDE
Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü 2020-21 sezonunda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olmuştu. (Fotomaç)

Bulut'un zafer isteği! haberin devamı

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