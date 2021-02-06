06 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler Altay Bayındır ve Muslera'da olacak!

Form ve tecrübe karşı karşıya! Derbi onların ellerinde
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesi Altay Bayındır'ın formu dikkat çekerken, sarı-kırmızılılarda ise tecrübesiyle ön plana çıkıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe-Galatasaray derbisi haberleri (FB-GS derbi)

Derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Galatasaray'ın 34 yaşındaki Uruguaylısı 'nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. Altay bu sezon ligde 22 maçın 21'inde kaleyi korurken, sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 15 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu maçlarda kalesinde 21 gol gördü. Altay 7 maçta kalesini gole kapatıp 14'ünde ise en az bir kez topu filelerinden çıkardı. Sakatlıktan yeni kurtulan ise sadece son 4 müsabakada Galatasaray kalesini koruyabildi. Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 24. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor. Nando ayrıca Fenerbahçe'ye karşı oynadığı toplam 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Muslera, Fener'le yapılan 23 maçta 20 gol yedi; 9 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

1.6 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE DERBİ

Derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. Futbolcuların toplam değeri 1 milyar 662 milyon TL. G.Saray'ın yeni transferi 'in 13 milyon 500 bin Euro değeri var. F.Bahçe'nin en değerlisi ise Altay Bayındır (11 milyon Euro).

22 MAÇTA 3 GALİBİYET ALABİLDİ

G.Saray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılılar, F.Bahçe ve ile son 6 sezonda oynadığı 22 maçın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi; söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. (Fotomaç)

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