Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler Altay Bayındır ve Muslera'da olacak!
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesi Altay Bayındır'ın formu dikkat çekerken, sarı-kırmızılılarda Muslera ise tecrübesiyle ön plana çıkıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe-Galatasaray derbisi haberleri (FB-GS derbi)
Derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Galatasaray'ın 34 yaşındaki Uruguaylısı Fernando Muslera'nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. Altay bu sezon ligde 22 maçın 21'inde kaleyi korurken, sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 15 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu maçlarda kalesinde 21 gol gördü. Altay 7 maçta kalesini gole kapatıp 14'ünde ise en az bir kez topu filelerinden çıkardı. Sakatlıktan yeni kurtulan Muslera ise sadece son 4 müsabakada Galatasaray kalesini koruyabildi. Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 24. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor. Nando ayrıca Fenerbahçe'ye karşı oynadığı toplam 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Muslera, Fener'le yapılan 23 maçta 20 gol yedi; 9 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.
1.6 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE DERBİ
Derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. Futbolcuların toplam değeri 1 milyar 662 milyon TL. G.Saray'ın yeni transferi Fernandes'in 13 milyon 500 bin Euro değeri var. F.Bahçe'nin en değerlisi ise Altay Bayındır (11 milyon Euro).
22 MAÇTA 3 GALİBİYET ALABİLDİ
G.Saray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılılar, F.Bahçe ve Beşiktaş ile son 6 sezonda oynadığı 22 maçın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi; söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları