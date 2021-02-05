05 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Perotti İstanbul'dan ayrıldı!

Perotti İstanbul'dan ayrıldı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.02.2021

'ye büyük umutlarla transfer edilen ve sezona iyi bir başlangıç yapan Perotti sakatlığı sebebiyle 'dan ayrıldı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Büyük umutlarla geldiği 'de sakatlıklar nedeniyle şans bulamayan , dün 'dan ayrıldı. Sezonu kapatan Arjantinli yıldızın tedavisine ülkesinde devam edileceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde oynadığı maç sayısına göre ücret olan 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2022 haziranda sona eriyor. (Fotomaç)
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