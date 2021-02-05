05 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Valencia'nın Fenerbahçe transferindeki o detayı açıkladı!

Valencia'nın Fenerbahçe transferindeki o detayı açıkladı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.02.2021

'nin Ekvatorlu futbolcusu 'nın menajeri olan Gonzalo Vargas'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Vargas, "Valencia'ya 'in büyük takımlarından yapılan teklif vardı. Fenerbahçe'nin sunduğundan daha yüksekti. Ancak Enner'in 'da kapanmayan bir hesabı vardı, bunu düşündü" dedi.

'nin 'ten transfer ettiği Enner 'nın menajeri Gonzalo Vargas açıklamalarda bulundu. Ekvadorlu yıldızın sezon başında 'in büyük takımlarından birine transfer olmaya daha yakın olduğunu aktaran Vargas, "Yapılan teklif, ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin sunduğundan daha yüksekti. Ancak Enner'in 'da kapanmayan bir hesabı vardı, bunu düşündü" dedi. Vargas, Valencia'nın Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu da belirterek, "Ailesiyle harika anlar yaşıyor. Taraftarının büyük bir tutkuyla futbol yaşadığı ligde olmaktan keyif alıyor. Fenerbahçe ligde lider ve 'nde olmak istiyor. Türk futbolunun en büyük takımlarından biri" diye konuştu. (Fotomaç)
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