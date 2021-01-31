31 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi KAP'a bildirdi

F.Bahçe İrfan Can'ı KAP'a bildirdi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

, 'nin transferi için ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

, 'nin transferi için ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Medipol Başakşehir FK ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci paylaşımı!

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