Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferi için Başakşehir ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferi için Başakşehir ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Medipol Başakşehir FK ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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