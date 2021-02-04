04 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Szalai'den transfer itirafı! Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Szalai'den transfer itirafı! G.Saray'dan teklif aldı mı?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 Giriş Tarihi: 04.02.2021

'nin Macar stoperi Attila basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Macar stoper, "Galatasaray'dan teklif aldığım yönünde haberler vardı ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an Fenerbahçe'nin futbolcusuyum ve mutluyum." dedi.

'nin Macar stoperi Attila basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte sarı-lacivertlilerin yeni stoperinin öne çıkan sözleri;
"Buraya geldiğim ilk andan itibaren Fenerbahçe taraftarları beni hoş karşıladı. Başarılı haftalar geçirdiğimiz için mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmak gurur verici, bu inanılmaz kulüp için elimden geleni yapmak için sabırsızlanıyorum."

"3'lü savunma ile 2'li şeylerde temel şeyler aynı. Pozisyon ve hareket farklılıkları var ama çok büyük bir fark yok bence. Uzun pasları başarılı kullanmam bir yetenek değil. Çok çalışmanın sonucu."

"Hem takım olarak başarılıyız, hem de bu başarının bir parçasıyım. Ben kariyerimde çok çalışmanın önemine inandım. Sonuç böyle geliyor."

GALATASARAY DERBİSİ HAKKINDA

"Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi dünyada bilinen, en büyük derbilerden bir tanesi. Oynamak için sabırsızlanıyoruz. Anlamı çok büyük. Bu maçta başarılı olmak istiyoruz."

Attila Szalai: Galatasaray'dan teklif aldığım haberleri hakkında konuşmak istemiyorum

"BAŞKA TEKLİFLER DE VARDI"

"Galatasaray'dan teklif aldığım yönünde haberler vardı ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an Fenerbahçe'nin futbolcusuyum ve mutluyum."

"GUSTAVO FANTASTİK BİR OYUNCU"

"Luiz Gustavo'nun önemini biliyoruz. 3 maçta da önümde oynadı. Fantastik ve kaliteli bir oyuncu. Gerçek bir lider."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Mesut ve Falcao derbiye 11'de başlayacak mı? Canlı yayında açıkladı Mesut ve Falcao derbiye 11'de başlayacak mı? Canlı yayında açıkladı
Emre Belözoğlu F.Bahçe tarihine geçti! Mesut ve İrfan Can... Emre Belözoğlu F.Bahçe tarihine geçti! Mesut ve İrfan Can...
Derbide kartlar havada uçuşuyor Derbide kartlar havada uçuşuyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör