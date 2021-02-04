Szalai'den transfer itirafı! Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Macar stoper, "Galatasaray'dan teklif aldığım yönünde haberler vardı ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an Fenerbahçe'nin futbolcusuyum ve mutluyum." dedi.

Fenerbahçe 'nin Macar stoperi Attila Szalai basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte sarı-lacivertlilerin yeni stoperinin öne çıkan sözleri;

"Buraya geldiğim ilk andan itibaren Fenerbahçe taraftarları beni hoş karşıladı. Başarılı haftalar geçirdiğimiz için mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmak gurur verici, bu inanılmaz kulüp için elimden geleni yapmak için sabırsızlanıyorum."

"3'lü savunma ile 2'li şeylerde temel şeyler aynı. Pozisyon ve hareket farklılıkları var ama çok büyük bir fark yok bence. Uzun pasları başarılı kullanmam bir yetenek değil. Çok çalışmanın sonucu."

"Hem takım olarak başarılıyız, hem de bu başarının bir parçasıyım. Ben kariyerimde çok çalışmanın önemine inandım. Sonuç böyle geliyor."

GALATASARAY DERBİSİ HAKKINDA

"Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi dünyada bilinen, en büyük derbilerden bir tanesi. Oynamak için sabırsızlanıyoruz. Anlamı çok büyük. Bu maçta başarılı olmak istiyoruz."

"BAŞKA TEKLİFLER DE VARDI"

"Galatasaray'dan teklif aldığım yönünde haberler vardı ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an Fenerbahçe'nin futbolcusuyum ve mutluyum."

"GUSTAVO FANTASTİK BİR OYUNCU"

"Luiz Gustavo'nun önemini biliyoruz. 3 maçta da önümde oynadı. Fantastik ve kaliteli bir oyuncu. Gerçek bir lider."

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