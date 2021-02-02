02 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sosa şoku yaşanıyor!

F.Bahçe'de Sosa şoku!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

'nin Arjantinli yıldızı , 'in 23. haftasında oynanacak maçının kadrosunda yer almadı! | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

'nin maç kadrosunun açıklanmasının ardından gözler 'yı aradı. Ancak Arjantinli futbolcunun zehirlenme şüphesi nedeniyle deplasmanına götürülmediği öğrenildi. (Fotomaç)
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