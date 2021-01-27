27 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika: Mesut Özil'den flaş Dimitris Pelkas yorumu!

Mesut Özil'den flaş Pelkas yorumu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

Son dakika haberi: 'nin yeni transferi , kendisi için düzenlenen imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özil, aynı mevkide oynadığı takım arkadaşı için övgü dolu ifadeler kullandı.

, yeni transferi için 'nde imza töreni düzenledi. Törende açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, aynı mevkide oynadığı takım arkadaşı ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. , Yunan futbolcuyla ilgili "Şu anda Pelkas'ı çok beğeniyorum. Aynı pozisyonda oynadığımız için. Çok yetenekli bir futbolcu." dedi.
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