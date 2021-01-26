26 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi Samuel İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel İstanbul'a geldi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından 'nin, QPR'dan transfer ettiği 'a geldi. İşte detaylar...

resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübü Queens Park Rangers ile anlaştığımız 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, 'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacak." ifadelrine yer verildi.
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