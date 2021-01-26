26 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko 82 - 75 Maccabi Tel Aviv (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe Beko silindir gibi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

THY EuroLeague'in 22. hafta maçında temsilcimiz sahasında 'i 82 - 75 mağlup etti.

, THY EuroLeague'in 22. haftasında ağırladığı 'i 82-75 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetine imza attı.

İlk periyodu 21-17 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekteki etkili oyunuyla soyunma odasına 36-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta da üstünlüğü elinde bulunduran , final periyoduna giderken farkı 7'ye çıkardı: 60-53.

Son çeyrekte de rakibine geri dönüş şansı tanımayan Beko, karşılaşmadan 82-75 galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 7'nci, toplamda 12'nci galibiyetini elde edip, play-off yarışına tutundu.

2 maç sonra kaybeden ise 12. mağlubiyetini aldı.

VESELY 18 SAYIYLA ÖNE ÇIKTI

Fenerbahçe Beko'da maçı 18 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan galibiyette başrol oynadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca 16, de 15 sayıyla öne çıkan diğer isimler oldu. 'de ise 18 sayıyla mücadele etti.

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