22 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Belçika basınından flaş iddia! Fenerbahçe Simon Deli transferini bitirdi

Belçika'dan Fenerbahçe için Simon Deli iddiası!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

basını, F.Bahçe’nin 29 yaşındaki stoper transferinde sona geldiğini yazdı. Son dakika transfer haberleri...

'nin ilgilendiği Fildişili stoper için basınından flaş bir iddia geldi. Emre Belözoğlu'nun hem Brugge hem de oyuncunun menajeri ile görüşmeleri devam ederken Belçika basını transferin bitmek üzere olduğunu duyurdu. La Derniere Heure'nin haberinde "Bruge'de Siebe Schrijvers, Emmanuel Dennis ve Simon Deli kesin olarak ayrılacak. Ve Deli'nin F.Bahçe'ye transferi bitmek üzere" denildi. Brugge'ün Deli için 4 milyon euro istediği fakat F.Bahçe'nin 2.5 milyon euro'ya çıktığı belirtilmişti. (Fotomaç)
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