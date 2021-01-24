Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den! Görüşmeler başladı
Ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmiyor. Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel hamleleriyle takımı güçlendiren yönetim, forvet transferi için kolları sıvadı. Kemal Ademi ve Papiss Cisse ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, aradığı ismi Real Madrid'de buldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Santrafor mevkinde Mame Thiam dışında beklenen katkıyı alamayan Fenerbahçe, uzun lig maratonunda riske girmemek için golcü transferi yapmaya karar verdi. Fenerbahçe, 2 adaydan birini kiralamak istiyor.
10 numara ve stoper takviyesi yapan, orta sahaya için de kiralık gönderdiği İsmail Yüksek'i geri çağıran Fenerbahçe, şimdi de santrfor için harekete geçti.
Sarı- Lacivertli kurmaylar Avrupa'nın 2 büyük kulübünde forma giyen 2 isimden birini kiralamak için harekete geçmiş durumda.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Cisse ve Kemal Ademi'den birini göndermeyi düşünen Fenerbahçe, Real Madrid'den Mariano Diaz ve Chelsea'den Kelechi Iheanacho için girişimde bulundu. Görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.
YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTACAK
İlk tercihin R.Madrid'den Mariano Diaz olduğu bildirildi. 27 yaşındaki İspanyol golcünün kiralanması için Real ile görüşmeler devam ediyor.
Süre azaldığı için bu transferde acele ediliyor.
ALTERNATİFİ DE BELİRLENDİ
Diaz'ın kiralanma sürecinde sorun çıkarsa 2. aday olan Leicester'ın Nijeryalısı Iheanacho için de İngiliz kulübüyle temas kuruldu.
Görüşmeler Erol Bulut'un bilgisi dahilinde yapılıyor.
(Takvim)
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