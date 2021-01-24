24 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den! Görüşmeler başladı

Ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmiyor. Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel hamleleriyle takımı güçlendiren yönetim, forvet transferi için kolları sıvadı. Kemal Ademi ve Papiss Cisse ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, aradığı ismi Real Madrid'de buldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den! Görüşmeler başladı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.01.2021

Santrafor mevkinde dışında beklenen katkıyı alamayan Fenerbahçe, uzun lig maratonunda riske girmemek için golcü transferi yapmaya karar verdi. Fenerbahçe, 2 adaydan birini kiralamak istiyor.

Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den! Görüşmeler başladı

10 numara ve stoper takviyesi yapan, orta sahaya için de kiralık gönderdiği 'i geri çağıran Fenerbahçe, şimdi de santrfor için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den! Görüşmeler başladı

Sarı- Lacivertli kurmaylar Avrupa'nın 2 büyük kulübünde forma giyen 2 isimden birini kiralamak için harekete geçmiş durumda.

Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den! Görüşmeler başladı

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Cisse ve 'den birini göndermeyi düşünen Fenerbahçe, 'den ve 'den için girişimde bulundu. Görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den! Görüşmeler başladı

YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTACAK
İlk tercihin R.Madrid'den olduğu bildirildi. 27 yaşındaki İspanyol golcünün kiralanması için Real ile görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den! Görüşmeler başladı

Süre azaldığı için bu transferde acele ediliyor.

Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den! Görüşmeler başladı

ALTERNATİFİ DE BELİRLENDİ
Diaz'ın kiralanma sürecinde sorun çıkarsa 2. aday olan 'ın Nijeryalısı Iheanacho için de İngiliz kulübüyle temas kuruldu.

Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den! Görüşmeler başladı

Görüşmeler Erol Bulut'un bilgisi dahilinde yapılıyor.

(Takvim)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Bulut A Spor'a konuştu! Mesut Özil gelmiş geçmiş en iyi... Bulut A Spor'a konuştu! "Mesut Özil gelmiş geçmiş en iyi..."
Bulut'tan flaş hakem açıklaması! Bazen Premier Lig gibi... Bulut'tan flaş hakem açıklaması! "Bazen Premier Lig gibi..."
Dorukhan F.Bahçe ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları Dorukhan F.Bahçe ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör